''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz''da şok final

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 114'üncü bölümünde flaş bir gelişme yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı EDHO'nun 6 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünün final sahnesi, dizinin hayranlarını şaşırttı.

Evinde yemek yiyen 'Hızır Çakırbeyli'ye, 'Ünal Kaplan'ın geldiği ve ayakta duramadığı söylendi. Kapıya giden Hızır, bayılmak üzere haldeki 'Ünal'ı düşmemesi için tuttu. Kendisini zehirlediklerini söyleyen Ünal, bir anda yere yığıldı. Burnundan kan geldi ve yerde hareketsiz kaldı. Bu sahne, "Ünal Kaplan öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ünal Kaplan' karakterini, 60 yaşındaki usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu canlandırıyor.