Esra Erol'u RTÜK'e şikayet ettiler

Cumhuriyet Kadınları Derneği, ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programını RTÜK’e şikayet etti. Dernek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 5 Haziran tarihli programda 14 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı mağduriyet dakikalarca gösterildiğine dikkat çekti. Bu durumunCumhuriyeti Anayasası’na, Çocuk Koruma Kanunu’na, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna aykırı olduğunu vurgu yapılan açıklamada, “Programı yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları hakkında hukuki, idari, cezai, mali ve sair her türlü işlemin gereğinin yapılması için, Türkiye genelinde yaklaşık 18.000 üyesi bulunan Derneğimiz adına ve tüm üyelerimiz adına şikayette bulunduk” denildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“5 Haziran 2019 tarihinde ATV Kanalı’nda yayınlanan Esra Erol’un Programında, 14 yaşında ve yaşadıkları nedeniyle mağdur konumunda bulunan bir çocuk olan G.R, yaşadığı travmaların izleri çok açık şekilde gözlenir durumdayken, hatta zorlukla ve ağlayarak konuşmaya çalışırken Programa telefonla bağlanmıştır. Adı, soyadı, ailesine ve yaşadıklarına ilişkin ayrıntılar Programda defalarca dile getirilmiştir. Bu Programın 14 dakikalık bölümü ise sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlenmiştir ve izlenmektedir.

Bu Programda olanlar ve bu Programın yayınlanması; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Çocuk Koruma Kanunu’na, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yer alan “Yayın Hizmeti İlkeleri”ne, RTÜK tarafından hazırlanıp yayınlanan Yayın İlkeleri’ne açıkça aykırıdır.

Bu nedenle Cumhuriyet Kadınları Genel Merkezi olarak bu gün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na anılan Program hakkında ve bu Programı yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları hakkında hukuki, idari, cezai, mali ve sair her türlü işlemin gereğinin yapılması için, Türkiye genelinde yaklaşık 18.000 üyesi bulunan Derneğimiz adına ve tüm üyelerimiz adına şikayette bulunduk.

Medya hizmet sağlayıcıları yayın hizmetlerini, kamusal sorumluluk anlayışıyla ve yukarıda belirtilen yasal düzenleme ve ilkelere uygun olarak yerine getirmek zorundadırlar. RTÜK tarafından hazırlanıp resmi internet sayfasında yayınlanan Yayın İlkeleri Rehberi’nde yer alan “Çocukların Korunması” başlıklı kısımda şu ilkeler yer almaktadır:

1- Trajik olaylara ilişkin haberlere çocukların katılımı istenmemeli ve bu tür haberlerde çocuklarla röportaj yapılmamalı, çocuklar stüdyoya konuk edilmemelidir.

2- Suça itilmiş ya da suç mağduru olmuş çocukların, ilgili haberlerde isimleri ve yüzleri gizli tutulmalıdır.

3- Haberin tek tanığı çocuklar ise; iletişim, ruh sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde ve ilgili uzmanlar gözetiminde, mutlaka ebeveynlerinden izin alınarak yapılmalıdır.

4- Çocuklara, yaşları gereği doğru dürüst yanıtlamalarına olanak bulunmayan konularda fikirleri sorulmamalıdır.

5- Çocuğun katılımının makul olarak beklenebilecek sonuçları, örneğin çocuğun hedef olma olasılığı çocuğa anlatılmış olmalıdır.

6- Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini ciddi biçimde bozabilecek türde içerik hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır.

7- Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilemesi muhtemel diğer programlar da, bunların izleyebileceği zaman dilimleri göz önünde bulundurularak ve koruyucu sembol eşliğinde yayınlanmalıdır.

Yine RTÜK’ün Yayın İlkeleri Rehberi’nin “Genel Ahlak” başlıklı kısmında:

● Yayın hizmetlerinde, genel ahlaka ve ailenin korunması ile toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Aynı Rehberin “Hukukun Üstünlüğü” başlıklı kısmında ise:

● Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yayın hizmetlerinde; Anayasa, kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorunda oldukları açıkça ifade edilmektedir.

Bu Yayın İlkeleri’nin tamamına, T.C. Anayasası’na, Çocuk Koruma Kanunu’na, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yer alan “Yayın Hizmeti İlkeleri”ne açıkça aykırı şekilde gerçekleştirilen Program hakkında ve bu Programı yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları hakkında yetkili ve görevli tüm kurum ve kuruluşların gereğini yapması için buradan tüm kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz.

Derneğimiz bu ve benzeri kabul edilemez, kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan ve mağdur olan çocukların mağduriyetini daha da arttıran her türlü programın ve yayınların takipçisi olmaya ve gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ”