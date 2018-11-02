Esra Erol'un programında izleyiciyi şoke eden ayrıntı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında herkesin ağzını açık bırakan şok bir yasak ilişki ortaya çıktı. Sultan İnak'ın 6 çocuğu olan gelini Necmiye İnak'ın, 3 çocuğu olan damadı Sezai Karal ile kaçtığı anlaşıldı.

Esra Erol'un ağzının açık kaldığı olaya göre Sultan teyzenin oğlunun eşi, kızının kocasıyla ilişkiye girdi. Necmiye İnak ile Sezai Karal eşlerini bırakıp birlikte kaçtı.

Sultan İnak sırları ifşa edince gelin yayına bağlandı işte olanlar:

Esra Erol'un programında akıl almaz bir aşk ilişkisi ifşa oldu. İzleyicinin kafasını allak bullak eden olayın başrollerinde kayınvalide Sultan İnak, gelini Necmiye İnak, damadı Sezai Karal ve oğlu Ercan İnak var.

GELİN NECMİYE İNAK : Necmiye İnak 12 yaşında Sultan İnak'ın oğlu Ercan İnak ile evlendi. Necmiye İnak, aynı zamanda Sultan teyzenin görümcesinin kızıydı. Akrabasını çocuk yaşta oğluna alan Necmiye İnak, yaşananların en yakın tanığı oldu.

Çocuk gelin olan Necmiye İnak 12 yaşında evlenip 13 yaşında da anne oldu. 6 çocuk dünyaya getiren Necmiye İnak, kocasından sürekli şiddet görünce, akıl almaz bir aile içi aşk ilişkisine girdi.

DAMAT ZEKAİ KARAL : Sultan Teyze oğlu Ercan'ı evlendirdikten sonra kızını da Sezai Karal'la başgöz etti. Damadı Sezai Karal'ın da kızıyla olan evliliğinden 3 çocuğu oldu.

GELİNİ İLE DAMADI KAÇTI : Eşinden ilgi göremeyen Necmiye İnak, bir süre sonra görümcesinin eşi Sezai Karal ile aşk yaşamaya başladı. Gizlice devam eden bu ilişki sonunda gelin Necmiye İnak, damat Sezai Karal ile birlikte kaçtı.

KAYINVALİDE ANLATTI AMA KİMSE İNANMADI : Nacmiye İnak hastanede babasını başında beklerken bir anda ortadan kaybolmuştu. Aynı gün damadı da kaybolan Sultan teyze daha önce bildikleri ile bu olayı yanyana koyunca onların ilişkisini farketti. Bunu damadının ailesine de anlattı ancak kimseyi inandıramadı.

GELİN İTİRAF ETTİ : 2,5 yıldır ortada olmayan Necmiye İnak Esra Erol'un programına bağlanıp herşeyi itiraf etti. Görümcesinin kocası ile kaçtığını kabul eden Necmiye İnak birlikte yaşadıklarını açıkladı.

AKLIMDA DAMADIN YOKTU AMA... : Canlı yayında konuşan Necmiye İnak, 'Ben sana ne yaptım Necmiye! Sezayi ile gittim deme sakın kızım' diye yalvardı. Bunun üzerine Necmiye kayınvalidesine şunları söyledi: "Benim aklımda senin damadın yoktu. Şeker hastası kızın niye hakaret etti, niye kocası ile beni lekeledi. Beni korudunuz mu? Benim içimde birşey yoktu bunu yapan senin kızındı."

SEZAİ SENİN ABİN SAYILIR : Sultan İnak canlı yayında duyduklarına rağmen gelininin çocukları için eve dönmesini istedi. Bu talebine ret yanıtı alan Sultan İnak, gelininden damadını terk etmesini isteyerek şunları söyledi: "Sezai senin abin kardeşin, bu adamdan çık başkasına git".

AYRILMAM EVLENECEĞİM : Necmiye İnak kayınvalidesinin sözlerine rağmen Sezai Karal ile ilişkisine devam edeceğini belirtip şöyle konuştu: -"O adam bana sahip çıktı ben niye bırakıp gideyim. Oğlun sahip çıktı mı oğlun uyuşturucu kullanıyordu. Sezayi bana sahip çıktı şu an onun yanındayım. Boşandığım zaman evleneceğim.'

KOCAM UYUŞTURUCU KULLANIYORDU : Necmiye İnak yasak ilişkisi için terkettiği kocasını suçladı. Eşinin uyuşturucu kullandığını belirten Necmiye İnak 'Beni sokaklara attı, eve insanlar getiriyordu eşim. Alkolü mü beni mi seçiyorsun dedim. Kapıyı açıp git dedi. Ben boşanma davası açtım çocuklarımı istiyorum. 1 sene önce dava açtım."

Necmiye İnak'ın eşi Ercan İnak ise eşinin tekrar eve dönse bile kabul etmeyeceğini ancak çocuklarının başında olmasını istedi. 2,5 yıldır eşi Necmiye İnak'a ulaşmak istediğini ama ulaşamadığını söyleyen Ercan bey Necmiye İnak'ın haftada bir evlatlarının görmesini istedi.