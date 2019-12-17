Ethem Sancak Engin Özkoç'u konuşturmadı

Habertürk canlı yayınında Tank Palet Fabrikası tartışması sırasında BMC'nin sahibi AKP'ye yakın iş insanı Ethem Sancak'ın, yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u konuşturmaması izleyenlerin tepkisini çekti.

BMC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, konuk olduğu canlı yayında Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Yayın esnasında Ethem Sancak'ın sürekli bağırarak Engin Özkoç'un sözlerini kesmesi üzerine ikili arasında polemik yaşandı. Sancak, Özkoç’a birlikte canlı yayın yapmayı önerdi. Özkoç, ise "Sen benim muhatabım değilsin" yanıtı verdi.

CHP'li Özkoç, "Ethem Sancak gerçeklerin üzerini kapatamayacak. Tankların parasını ordu ödüyor, Sancak da bundan rant elde ediyor" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili, tank palet fabrikasında çalışan işçilerin Ethem Sancak’ın söylediğinin aksine TSK’ye bağlı ASFAT A.Ş. tarafından ödendiğini ifade etti. Özkoç'un bu iddialarını yalanlamayan Sancak, "Biz ASFAT A.Ş.’ye ödüyoruz, onlar da işçilere ödüyorlar" yanıtı verdi.

İzleyenlerin Ethem Sancak'ın bağırmalarına ve söz kesmelerine tepki göstermesi üzerine Sancak, Twitter Türkiye Gündemi'nde üst sıralarda yer aldı.