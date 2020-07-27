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  4. 27 Temmuz 2020 15:26

Fatih Altaylı'dan canlı yayında Lozan tepkisi: ''Yapanın elini öperim!''

Fatih Altaylı'nın Teke Tek'te Lozan Antlaşması'nı küçük görenlere çok sert tepki gösterdi ve "Bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapanın elini öperim" dedi.

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Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" adlı programda dün akşam yeni tip korona virüs COVID-19 ile ilgili yeni gelişmeler tartışıldı. 

Programın kapanışında Lozan Antlaşması'na değinen ve Lozan'ı küçük görenlere sert tepki gösteren Altaylı, masaya iki kere vurarak şunları söyledi: 

Bu ülkenin kuruluş belgesidir ama kaynadı gitti. Benim umrumda. Lozan'ın önemini konuşacağız. Bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran anlaşmadır. Bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapanın elini öperim. En dandik meseleyi bile çözemeyenlerin. Neyse..."

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