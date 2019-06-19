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  4. 19 Haziran 2019 21:23

Fatih Portakal: ''AK Parti hesapsız kitapsız adım atmaz''

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki tarihi canlı yayın öncesi yaptığı açıklamaya vurgu yaparak "AK Parti hesapsız kitapsız adım atmaz" dedi.

Fatih Portakal: ''AK Parti hesapsız kitapsız adım atmaz''
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Fatih Portakal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AK Parti’nin İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınında önce, Yıldırım’ın maderatör İsmail Küçükkaya ile ilgili ithamlarda bulunacağına gönderme yaparak, “Birkaç bildik isim aradı İmamoğlu&Yıldırım canlısını “sen mi yöneteceksin, ismin konusuluyor” dedi. “Hayır” dedim. Çünkü; 1- Yönetmek değil, kafamdaki soruyu sormak isterim 2- İktidar tarafı neden muhalif bir isim ister anlamış değilim. Var bunda bir durum…” ifadesini kullanmıştı.

Portakal, İmamoğlu ve Küçükkaya arasındaki kısa görüşmeyi polemik haline getiren Yıldırım ve AK Parti’liler için yeni bir paylaşımda bulundu.

Portakal, “AK Parti hesapsız kitapsız adım atmaz. Tecrübem bunu öğretti. İkilinin yayınından 6 gün önce tarihe bu notu düşmüştüm” dedi.

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