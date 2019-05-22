Fatih Portakal bu görüntülerle Erdoğan ve Yıldırım'ı eleştirdi

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun dün Taksim'deki yürüyüşü sırasında bir yurttaşın "Bir tanesi var bin tane korumayla gezer. Bir tanesi var tek başına gezer." ifadelerinin yer aldığı görüntünün ardından Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı'nın, bakanların ve Binali Yıldırım'ın koruma sayılarındaki azalmalarına ilişkin samimiyet tepkisinde bulunarak "Konvoylarla o kadar geçiyorsunuz ki 50 araba, 60 araba, 70 araba onu bile azaltınız sadece bunu siyaseten 23 Haziran için yapıyorsunuz. Benim aklımla dalga geçemezsiniz. Ben geçirtmem!." dedi.