Fatih Portakal: ''Bunun aksi iktidarın hazırladığı basın bülteni''

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası verilmesinin yankıları sürüyor.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Fox TV'ye verilen cezayı eleştirerek "Siz siz olun, size açık açık haber verenden, gerçekleri yüzünüze açık açık söyleyenden rahatsız olmayın kardeşim. Medyada size haber verilmiyorsa, asıl o zaman korkun" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in sözlerini Twitter hesabından alıntılayan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, haber verme ve alma haklarının engellenemeyeceğini ifade ederek "

Haber verilemeyip,siz de alamiyorsanız o zaman korkun. Bunun aksi iktidarın hazırladığı resmi basın bültenini sunmak ya da yazılı hale getirip basmaktır. Yani “pravdacılık” kısaca. Ülkede bu tarz iş gören zaten çok. Haber verme ve alma hakkımız engellenemez" açıklamasında bulundu.

İşte Fatih Portakal'ın o açıklaması: