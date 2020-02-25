Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu

FOX Tv Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın" sözlerine yanıt verdi. Portakal, "Gazete değiliz ama yalan haber yapmıyoruz. Habere yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, sözler ortada" dedi.

Erdoğan, bugün FOX muhabirinin, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" sözlerinin tartışma yarattığını söylemesi üzerine Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın" diyerek tepki göstermişti.

Haber bülteninde Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan ve Erdoğan'ın 11 saniye muhabire yanıt vermediğinin altını çizen Portakal, Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz. Mersin'de de Elazığ'da da SGK'da da doğru haber yaptık. Her birinin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da. Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama haber kanalı da etkili. Genel Müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence."