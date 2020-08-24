Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldı iddiası

Medya dünyasında bir süredir konuşulan Fatih Portakal iddiası gerçek oldu. Hafta içi her gün saat 19:00'da izleyicilerin karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenini sunan Fatih Portakal Fox Tv'den ayrıldı.

Portakal'ın Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e ayrılma kararını ilettiği ve bir daha haber sunmayacağını söylediği ifade edildi. Ayrılığın iki tarafın anlaşmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

"ARTIK YORULDUM"

Fatih Portakal istifa sebebi olarak "yorulmasını" gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.

Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

YERİNE GELECEK İSİM HAFTA ORTASINDA AÇIKLANACAK

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

Fatih Portakal, 2013 Eylül ayından bu yana Fox Ana Haber programı sunuculuğu görevini sürdürüyordu.