Fatih Portakal tepki göstermişti... Açıklama geldi

Tarım Bakanlığı'ndaki programdan önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli FOX çalışanlarını dışarıya çıkarmasına Fatih Portakal'dan sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den de tepki geldi. TGC bir açıklama yaparak bakanı kınadı.

Tarım Bakanı, danışmanını göndererekFOX muhabiri ve kameramanını salondan dışarı çıkartmış, FOX haber spikeri Fatih Portakal'da bakana, “Eğer iletişim çağını yaşamasaydık günün gazete haberlerini, “Yazıyor… Yazıyor… Bakanın yasağını yazıyor. Yasakçı zihniyeti yazıyor” diye anons ederlerdi. Ama şimdi ete kemiğe bürünmüş halini izleyeceksiniz. Yasakçı zihniyeti hem sesiyle hem de bedeniyle göreceksiniz. Bakan danışmanının nasıl müdahale ettiğini göreceksiniz. Neyi sormamızı istemediniz? diye soruyorum. Çünkü bugün katıldıkları etkinlikte gazeteciler dışarı çıkartıldılar. Hükümete ve partiye zarar veriyorsunuz" diye tepki göstermişti.

TGC'DEN AÇIKLAMA

Olaya bir tepki de TGC'den geldi. TGC açıklama yaparak Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin Fox TV haber ekibine uyguladığı yasağı kınadı.

“Bakanların görevi yasak uygulamak değil, sorulan soruları engelletmeden yanıtlamaktır“ denilen açıklamada şu görüşler yer aldı:

25 Ekim 2018 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki bir toplantıya katılan Fox TV Haber ekibi Bakan Pakdemirli’nin basın danışmanı aracılığıyla toplantıdan ve binadan dışarı çıkarttırıldı. Bakanın ve danışmanının meslektaşlarımıza yönelik bu tutumu kabul edilemez. Bakanların görevi ‘toplantı yasaklamak’ değildir, faaliyetleriyle ilgili olarak, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin sorularına yanıt vermektir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi soru sorulmasını danışmanı aracılığıyla engellettiği, meslektaşlarımızın toplantıyı izlemesini yasaklattığı için kınıyoruz. Bu çağ dışı yasakçı tutumdan vazgeçmeye çağırıyoruz.” “Bakanların görevi yasak uygulamak değil, sorulan soruları engelletmeden yanıtlamaktır“ denilen açıklamada şu görüşler yer aldı.

NE OLMUŞTU?

300 TIR etin ihalesiz Türkiye’ye sokulduğu iddiasını gündeme taşıyan FOX Haber bu iddiayı bakana sormak iste Soruyu bakanın danışmanı araya girerek engellemişti. Geçtiğimiz hafta FOX Haber bir kez daha o soruyu sordu. Pakdemirli, soru soran FOX muhabirini maskaralıkla suçlamış, ihalesiz et alınmasını da “ıvır zıvır” işler olarak tanımlayarak, FOX Habere akreditasyon uygulayacağını söylemişti