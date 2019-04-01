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  4. 01 Nisan 2019 10:38

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sosyal medyayı salladı

31 Mart Yerel Seçimler'de 11 saat boyunca yayın yapan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sosyal medyayı salladı.

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sosyal medyayı salladı
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin heyecanlı geçmesi ve İstanbul oylarının açıklanmasının gecikmesi dün geceye damga vurdu. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ise 31 Mart'ın en çok konuşulan iki ismi oldu.

Haziran seçimlerinde "Adam kazandı" gündemiyle akıllarda kalan FOX yayınının ardından 31 Mart yerel seçimlerine de yine Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya damga vurdu.

İstanbul seçim sonuçlarının bekletilmesi ve belli olmaması sebebiyle 11 saat yayında kalan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya sosyal medyanın da gündemindeydi.

İşte Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'yı mizahına alet eden ve güldüren bazı sosyal medya takipçilerinin yaptığı paylaşımlar:

fatih portakal , ismail küçükkaya
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