Fatih Portakal'a bir şok daha !

Sivas'ta, Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) İl Başkanlığı'nca gazeteci Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



MİDDER İl Başkanı Aysun Biçer ve beraberindekiler, Sivas Adliyesi'ne giderek, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Aysun Biçer, Fatih Portakal'ın, Fransa'da olduğu gibi kişileri ayaklanmaya davet ettiğini ileri sürdü.

"TALİMATI ÜLKEMİZDE KARIŞIKLIK VE KARGAŞA ÇIKMASINI İSTEYEN KAOS GRUPLARINDAN ALIYOR"

Gazetecinin öncelikli görevinin; halkın söylemlerine, taleplerine ve hislerine tercümanlık yapmak olduğunu kaydeden Biçer, "Gazeteci kendisini takip eden kitlenin taleplerini ve sıkıntılarını kaleme almak, yaşanan olumsuzlukların giderilmesinde hem devlete hem millete yardımcı olmaktır. Fatih Portakal'ın açıklamalarında talimatı milletten değil, ülkemizde karışıklık ve kargaşa çıkmasını isteyen kaos gruplarından aldığını görüyoruz. Yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü sokak protestoları değildir. Fransa'daki 'sarı yelekliler'in benzer bir hareketini Türkiye'nin de içinde bulunduğu birkaç ülkeye sıçramasını istiyorlar. Bizler tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sadece devletimizin bekası ve karşılaştığı tehlikelere karşı sokağa çıkmamız gerektiğini savunuyoruz" dedi.

DÜN DE KAMYONCULAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Dün de Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kamyoncular, televizyon kanalındaki haber bülteninde söylediği sözler nedeniyle Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

'CANIMA ZARAR GELECEĞİNDEN KORKUYORUM'

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Paris'teki eylemlere dair yaptığı açıklama nedeniyle verilen tepkilere ilişkin konuştu. "Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var" diyen Portakal, "Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları" ifadelerini kullandı.