Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı !

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Bakırköy'de bir ailenin siyanürle intihar etmesinin ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı yaptı.



İstanbul Bakırköy'de bu sabah 3 kişilik bir aile siyanürle intihar etti. Son dönemde artan siyanürle intihar vakalarına gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı yaptı.

Portakal mesajında, "Biri çocuk 3 kişi artık hayatta değil. Canlarına kıydılar. Neden olarak ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntı gösteriliyor. İddiaya göre yine benzer yolla. @TBMMresmi ve @tcbestepe’nin bu vahim olayları araştırması gerekmiyor mu? Daha ne kadar görmezlikten gelinebilir ki?" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;