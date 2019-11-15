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  4. 15 Kasım 2019 18:05

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı !

Gazeteci ve FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, son günlerde artan siyanürle toplu ölümler için Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulundu.

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı !
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FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Bakırköy'de bir ailenin siyanürle intihar etmesinin ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı yaptı.
 
İstanbul Bakırköy'de bu sabah 3 kişilik bir aile siyanürle intihar etti. Son dönemde artan siyanürle intihar vakalarına gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye çağrı yaptı.

Portakal mesajında, "Biri çocuk 3 kişi artık hayatta değil. Canlarına kıydılar. Neden olarak ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntı gösteriliyor. İddiaya göre yine benzer yolla. @TBMMresmi ve @tcbestepe’nin bu vahim olayları araştırması gerekmiyor mu? Daha ne kadar görmezlikten gelinebilir ki?" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

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