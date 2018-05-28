Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın o sözlerine eleştiri

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa mitingi ile ilgili haberin verilmesinin ardından “İtirazım olan bir cümle var, bu cümleye herkesin itirazı olması gerekir. Eğer ellerinden gelse bizi de Menderes gibi darağacına çıkaracaklar” sözlerine “Böyle bir şey yok, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hangi konuşmaların sonunda böyle bir cümleyi kurabilme cesareti gösteriyorsunuz, çok merak ediyorum” dedi.

Fatih Portakal daha sonra “İmkanım olsa Sayın Cumhurbaşkanı’na neden böyle bir cümle kurma ihtiyacı duydunuz diye sormak isterim. Tabi soru sorma imkanımız yok…” sözleriyle tepkisini dile getirdi.