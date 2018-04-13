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  4. 13 Nisan 2018 23:09

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın AK Parti öncesini 'duraklama dönemi' olarak değerlendirmesine canlı yayında yanıt veren Fatih Portakal, Atatürk dönemini tek tek saydı.

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Fox Tv ana haber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Meclis Başkanı ve AK Parti milletvekili İsmail Kahraman'ın sözlerine cevap verdi.

Kahraman, Başkentray'ın açılış töreninde yaptığı konuşmada Atatürk dönemini atlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki icraatları sayıp, Cumhuriyet döneminde duraklama yaşandığı belirtmiş ve AK Partiye birlikte muhteşem bir dönem yaşandığını söylemişti.

ATATÜRK'ÜN İCRAATLARINI SAYDI

Fox Haber sunucusu Fatih Portakal ise, bu akşamki bültende Kahraman'a cevap verdi. Atatürk döneminde yapılan ve pek çoğu ilk olma özelliği taşıyan büyük projeleri sayan Portakal, sosyal medyada da gündeme oturdu.

 

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