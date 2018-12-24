Fatih Portakal'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen tepkisi

Fatih Portakal, Fox Ana Haber'de Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e soruşturma açılmasını eleştirdi.

Fatih Portakal, Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası haklarında soruşturma açılan bugün gözaltına alındıktan sonra adli kontorelle serbest bırakılan usta sanatçılar Müjdat Gezen - Metin Akpınar hakkında konuştu.

Fatih Portakal gösterdiği tepkide, "Aslında yapılmak istenen ne biliyor musunuz? Düşünceye katılmadığınız gibi hedef gösteriliyorsunuz. İşte Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in söylediği gibi. İkisi de çok büyük bir isim. Sanatçı müsvettesi deniyordu ki kesinlikle kabul edilebilecek değil.

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Gerçekten sanatçıdan, iki büyük sanatçıdan bahsediyoruz. 25-30 yıl önce Metin Akpınar'ı hatırlayacaksınız. Rahmetli Zeki Alasya ile birlikte Yasaklar parodileri vardı, müzikalleri vardı. O dönemde inceden inceye eleştirirdi yönetenleri. Kenan Evren, rahmetli Erbakan, Ecevit, Özal, Demirel bunların hepsini eleştirirlerdi. Mizah yaparlardı.

Şu anda artık yapamıyorsunuz. Onu bile yapamıyorsunuz. Dergiler bile artık neredeyse çizemiyor. Espri dahi yapamıyorsunuz. Ne çizgilerle yapabiliyorsunuz. Zaten sözlerle yapmanız mümkün değil ve çok enteresandır hemen hükümemt tarafı yapılan olumsuz eleştirileri kendi adına yapılmış hakaret olarak görüyor. Bir eleştiri olarak kabul etmiyor.

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Hemen yapılan o eleştirileri haddini bilmezlik olarak, vatan hainliği olarak görüyor. Aslında yapılmak istenen ne biliyor musunuz? Cümlelerin kafanın içerisine sıkıştırılması ve ağızdan dökülmemesini istiyor.

Benden değil misin? Benden değilsen tamam olabilir ama konuşmayacaksın. Esasen yapılmak istenen bu. Cümlelerin kafanın içerisine hapsedilmesi. Olumsuz düşünüyorsa ifade etmesin" dedi.

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NE DEMİŞLERDİ?

Metin Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı

“Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan, bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz, biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz.”

Müjdat Gezen de ‘Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete ‘haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil' ifadelerini kullanmıştı.