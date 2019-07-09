  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 09 Temmuz 2019 15:58

Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş paylaşımı

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Selahattin Demirtaş'ın avukatının tweetini alıntılayarak 2 soru sordu. Fatih Portakal cezaevi sürecinden sonra ne yapacağını açıkladı

Fatih Portakal'dan Selahattin Demirtaş paylaşımı
A+ A-

Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından geçtiğimiz günlerde bir dizi paylaşım yapılmıştı. Demirtaş'ın avukatları tarafından kullanılan hesaptan yapılan paylaşımlarda Demirtaş hakkındaki iddialara yanıt vermişti.

Portakal, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın twetini alıntılayarak şunları yazdı:

Sizlere yazdırdıklarını okudum. Kendisinin iddiaları umarım başkalarının dikkatini çeker. Merak ettiğim bir gün elbet cezaevi süreci bittiğjnde nasıl bir siyasi çizgi izleyeceği? TR lideri ve partisi oluşturabilecek mi?

AİHM'den Selahattin Demirtaş'a tazminat kararıAİHM'den Selahattin Demirtaş'a tazminat kararı

 

Fatih Portakal'ın genölik yılları sosyal medyayı salladıFatih Portakal'ın genölik yılları sosyal medyayı salladı

 

selahattin demirtaş , fatih portakal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM