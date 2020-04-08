Fatih Portakal'ın reytingi tüm kanalların toplamını geçti

Korona günlerinde de en çok izlenen ana haber bülteni olan FOX Ana Haber ve Fatih Portakal tüm dizileri, yarışmaları, ve diğer haber bültenlerini reytinglerde katlayarak geçiyor.

Örneğin dün akşam AB grubunda Fatih Portakal 15,26 reyting aldı. ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, TRT, Beyaz TV ve Kanal 7'nin ana haber bültenlerinin toplam reytingi ise 13,67'de kaldı. Hepsinin toplamı bile FOX Ana Haber'in reytingine yetişemedi.

Totalde ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Hekimoğlu dizisi yer aldı. AB'de de sıralama değişmedi.