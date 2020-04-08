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  4. 08 Nisan 2020 16:24

Fatih Portakal'ın reytingi tüm kanalların toplamını geçti

Salı en çok hangi programların ve haber bültenlerinin izlendiği ortaya çıktı. 7 Nisan 2020 Salı gününe ait reyting sonuçlarına göre Fox TV Ana Haber'in reytingi tüm kanalların toplamını geçti.

Fatih Portakal'ın reytingi tüm kanalların toplamını geçti
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Korona günlerinde de en çok izlenen ana haber bülteni olan FOX Ana Haber ve Fatih Portakal tüm dizileri, yarışmaları, ve diğer haber bültenlerini reytinglerde katlayarak geçiyor.

Örneğin dün akşam AB grubunda Fatih Portakal 15,26 reyting aldı. ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, TRT, Beyaz TV ve Kanal 7'nin ana haber bültenlerinin toplam reytingi ise 13,67'de kaldı. Hepsinin toplamı bile FOX Ana Haber'in reytingine yetişemedi.

Totalde ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Hekimoğlu dizisi yer aldı. AB'de de sıralama değişmedi.

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