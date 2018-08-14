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  4. 14 Ağustos 2018 16:15

Flash TV'den Trump'a ilginç protesto

Flash TV'de Gece Hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın, ABD'yi ilginç bir şekilde protesto etti.

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ABD’ye bir tepki de Flash TV’den geldi. Kanaldaki Gece Hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın, yine yaptığı protesto ile adından söz ettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın arka arkaya Türkiye’ye yaptırım kararı alması üzerine, Trump’ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği canlı yayında oynatan spiker, Trump maskeli oynayan kadın ve erkeğin başından aşağıya dolar yağdırdı. Spiker, fonda çalan Aşık Mahsuni Şerif’in “beni vuracakmış ker hele hele” türküsü üzerinden de Trump’a mesaj gönderdi.

donald trump , flash tv
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