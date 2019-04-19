Fox TV'de Çalar Saat programı rekor kırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı rekor kırdı.

Fox Haber rekoru, "Yeni rekor 43.06 share! @KucukkayaIsmail

ile #ÇalarSaat dün yayınlanan bölümüyle Türkiye’yi FOX ekranlarına kilitledi! Sabah haber kuşağında tarihi rekor kırıldı... Teşekkürler Türkiye ????????" tweeti ile paylaştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise izleyicilere teşekkür etti. Küçükkaya, "Teşekkürler TÜRKİYEM. Bence Türkiyeyi anlamak isteyenler... Toplum sosyolojisini görmek isteyenler... Medya, iş ve siyaset dünyası analiz etsin. Halkımız ne istiyor. Halkımızın ihtiyaç duyduğu şey ne?" diye sordu.