Fox TV'den Erdoğan'a ''Fatih Portakal'' çağrısı

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Biz10TV’den Adem Metan’ın Medya Söyleşileri programına konuk oldu. Programda FOX Haber’in iletişim stratejilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği S-400’lerle ilgili basın toplantısına FOX Haberin çağrılmamasına kadar birçok konuya açıklık getiren Doğan Şentürk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulundu.

Adem Metan’ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı FOX ekranlarında görebilecek miyiz” sorusuna cevap veren Doğan Şentürk “Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bizim kapımız ona her zaman açık. Bu bizim için de çok önemli bir program olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını ağırlamak… Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart’tan sonra yaptığı bir konuşmasında 'O kadar televizyonlara, gazetelere çıktık ama halkın gönlüne girememişiz demek ki' demişti. Eğer halkın gönlüne girmek istiyorsa bence Fatih Portakal tam yeri” diye konuştu.

GAZETECİ OLARAK BİNER, GAZETECİ OLARAK İNERİM

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, son zamanların tartışılan konuların olan Cumhurbaşkanı’nın uçağına davet gelse biner misiniz sorusuna da cevap verdi.

Şentürk, “Ben gazeteciyim. Uçağa elbette binerim. Ama gazeteci olarak biner gazeteci olarak da inerim” cevabını verdi.