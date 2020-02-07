Gazeteci Mirgün Cabas'ın yeni adresi belli oldu

Mirgün Cabas önümüzdeki haftadan itibaren Haber Global ekranlarında olacak.

Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri 18-19 arasında haber bültenini sunacak, konuklarıyla gündemi değerlendirecek.Perşembe akşamları ise tartışma programı sunacak.

ŞİRİN PAYZIN'LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Mirgün Cabas’la anlaşan Haber Global CEO’su Mammad Gulmammadov’un, bir süredir ekranlardan uzak olan Şirin Payzın ile de temasta olduğu belirtiliyor.

Gulmammadov’un, Payzın’a da program sundurmayı planladığı öğrenildi

MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Gazeteciliğe 1992 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda başladı.

1995 yılında ATV Ankara Bürosu’nda televizyon muhabiri oldu, bu kanalda başbakanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. 1998 yılından itibaren 15 yıl boyunca NTV’de haber ve tartışma programları; özel yayın kuşakları, seçim yayınları sundu.

Hazırlayıp sunduğu 10’dan fazla programdan bazıları şunlar: Güne Başlarken, 24 Saat (Banu Güven’le birlikte), Haber Merkezi, Yazı İşleri (Ruşen Çakır’la birlikte), Mirgün Cabas’la Her Şey.

NTV’de haber müdürlüğü ve haber koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Bilgi Üniversitesi Televizyon Bölümü’nde Siyaset Haberciliği dersi verdi.

2011-2012 yıllarında yaptığı motosiklet yolculuklarında kültür ve aktüalite içerikli Her Yer programını hazırladı. Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. GQ dergisinin Türkiye edisyonunun kurucu yayın yönetmenliğini yaptı.

Kasım 2014’ten 2016’ya kadar Her Şey programını CNN TÜRK’te hazırlayıp sundu.

Cabas 2018 Haziran ayında 5 yıl evli kaldığı ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan boşanmıştı.