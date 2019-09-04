Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu. Hafta içi 12.45'te Kanal D'de yayınlanan yarışma programının son bölümünde Hatice ve Yağmur arasında ipler koptu. Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasındaki sıkıntı devam etti. Ezgi, kendisi hakkında konuşan kaynanası Reyhan Hanım'a tepki gösterdi. Reyhan Hanım ise, Ezgi'nin tepkisine sert karşılık verdi.

Tüm bu yaşanan olayların ardından sunucu Fatih Ürek gün birincisini ilan etti. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 12 puanla Ezgi olurken çeyrek atını da kazandı. Günün en düşük puanınıa alan gelin ise 9 puanla Hatice oldu.