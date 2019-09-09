Gökçek'in televizyon kanalında Bakan Albayrak'a dikkat çeken çağrı

Sarıkaya, Kızılay Genel Müdürü’nün aldığı maaşı eleştirdi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “bu işe el atın” dedi.

Tahir Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Cumhuriyet gazetesinin bir haberi vardı. Cumhuriyet gazetesi diyor ki; Kızılay Genel Müdürünün maaşı 2016 yılında 9 bin 988 liraymış. Ve 26 bin 50 liraya yükselmiş.

Bakın Kızılay Başkanı buradan size sesleniyorum. Haberimi yalanlayabilirsiniz. Bu televizyon size de açık. Ama hala bir açıklama gelmedi. Yazıktır, günahtır eğer bu haber doğruysa.

Bu ülkeden ekonomik sıkıntı var diyoruz, kriz var diyoruz. Kamunun da bu işe el atması gerekmiyor mu? Sayın Berat Albayrak, sizden istirham ediyorum bu çıkan haberler hakkında...”

“Kızılay saygın bir kurum, ben her şeye rağmen Kızılay'a gideceğim yine kan vereceğim” diyen Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kızılay eski bir kurum, Türkiye Cumhuriyeti’nin kan damarı. Bu nedenden dolayı yazıktır günahtır, bu kadar maaşlar.

Bu ülkede 2 bin lirayla zor geçinen insanlar varken bir Kızılay Genel Müdürü'nün 30 bin lira 20 bin lira maaş alması vicdanla eşit değil.”