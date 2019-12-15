  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 15 Aralık 2019 16:17

Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi

Güldür Güldür adlı programda ülkemizdeki dizilerin senaristlerine gönderme yapıldı. Kadınlarımızın zayıf gösterildiğini söyleyen program ekibi, sergiledikleri skeç üzerinden önemli bir konuya değindi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ekranların beğenilerek izlenen programlarından olan Güldür Güldür, aynı zamanda program içerisinde yaptığı göndermelerle de dikkat çeken bir yapım…

Gündeme damga vuran konularda cesurca eleştiriler yapmaktan geri durmayan ekip bu defa kadınların ötekileştirildiği dizi senaryolarına göndermede bulundu.

Dizilerimizdeki kadın figürünün kocasına muhtaç bir varlık gibi gösterilmesini eleştiren Güldür Güldür ekibi, ‘kadınlarımızı güçlü göstermekten korkmayın’ mesajı verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kadın , dizi , güldür güldür , senarist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM