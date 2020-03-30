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  4. 30 Mart 2020 13:31

Habertürk çalışanı koronavirüsten yoğun bakımda!

Habertürk’ü çalışanlarını taşıyan bir servis şoförünün yeni tip Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmasının kurumda endişeye neden olduğu belirtildi.

Habertürk çalışanı koronavirüsten yoğun bakımda!
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Habertürk’ü çalışanlarını taşıyan bir servis şoförünün yeni tip Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmasının kurumda endişeye neden olduğu belirtildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Habertürk çalışanlarını binaya getirip götüren şoförlerin birkaçında koronavirüs çıkmasının ve birinin yoğun bakıma alınmasının ardında tüm bina diken üzerinde.

İddiaya göre Habertürk TV, Haberturk.com, Bloomberg HT ve Show TV’yi de içinde barındıran binanın başka kesimlerinde de birden fazla şüpheli ve teyitli vaka var.
 

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