Habertürk canlı yayınına damga vuran tartışma

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alamamasına dair tartışma damgasını vurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na randevu verilmemesi ile ilgili programın konuklarından Prof. Dr. Mehmet Şahin ile yaşadığı tartışmada, "Demet Akalın'ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı'na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?" sorusunu yöneltti.

Şahin ise Saymaz'a verdiği cevapta, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" ifadesini kullandı.