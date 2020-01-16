  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 16 Ocak 2020 11:08

Habertürk canlı yayınına damga vuran tartışma

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na randevu vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Demet Akalın'ın görüşebildiğini belirten gazeteci İsmail Saymaz'a cevap veren Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Demet Akalın önemli bir sanatçı ve kitlesi var" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alamamasına dair tartışma damgasını vurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na randevu verilmemesi ile ilgili programın konuklarından Prof. Dr. Mehmet Şahin ile yaşadığı tartışmada, "Demet Akalın'ın bile rahat rahat randevu aldığı Cumhurbaşkanı'na beş kez vurup randevu almadı. Adil olmanızı istiyorum. 16 milyon bir şehrin randevu alamayışı, buna karşı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu size?" sorusunu yöneltti.

Şahin ise Saymaz'a verdiği cevapta, "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" ifadesini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cumhurbaşkanı , recep tayyip erdoğan , demet akalın , ismail saymaz , randevu , mehmet şahin , prof. dr. mehmet şahin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM