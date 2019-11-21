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  4. 21 Kasım 2019 01:29

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında İsmail Saymaz ile Yılmaz’ın girdiği diyalog gülüşmelere neden oldu.

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Habertürk TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" adlı programda "CHP bir ismin Cumhurbaşkanlığı'na giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiaları tartışıldı.

Hatırlanacağı gibi Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP içerisinden bir kişinin Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bizzat başbaşa görüştüğünü iddia etmişti.

Didem Arslan Yılmaz, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’a, “İsmail sen Hürriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olsan bu yazıyı gazeteye basar mıydın” diye sordu.

Saymaz bu soruya esprili bir yanıt vererek, “İnşallah ağzın bal yesin. Gerçi Ahmet Hakan yeni geldi. Yerinde gözü varmış gibi algılanmasın” deyince stüdyodakiler Saymaz’a kahkahayla karşılık verdi.

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