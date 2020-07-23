SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 23 Temmuz 2020 14:09

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz depremi! Kanaldan ayrıldı!

Habertürk ekranlarının sembol isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz, kurum ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz depremi! Kanaldan ayrıldı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Medyaradar'ın haberine göre; deneyimli sunucunun yeni adresi ise Ciner’in bir başka kanalı olan Show TV olacak.

Didem Arslan Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Arkadaşlarım, yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Haberin farklı bir kulvarında yeni bir program heyecanı içindeyim. Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum. Sizleri çok seviyorum, başarılarınızı ilgiyle izlicem hep. Kalbimdeki yeri ayrı Habertürk’ün, çok emek verdim. Acısıyla, tatlısıyla çok anıyla ayrılıyorum. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Reytinginiz, reytingimiz bol olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü ekran yüzü son olarak 2016 yılında CNN Türk’ten ayrıldıktan sonra tekrar eski yuvası olan Habertürk’e geri dönmüştü.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
show tv , habertürk , Didem Arslan Yılmaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM