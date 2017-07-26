Hakan Şükür'ün maaşını sorunca küfür yazılmış

2010 yılında Hakan Şükür'ün maaşını soran bir vatandaşa TRT'den hakaret içeren bir mail atılmış. Mailde 'Sana ne gerizekalı, kıskançlık yapma i...' denmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TRT yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. 21 şüpheli için örgüt üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istenen iddianamede, tanık ve şüpheli ifadelerinden örgütün 2008 yılından itibaren TRT'yi nasıl ele geçirdikleri gözler önüne serildi. Bir tanık, "2008-2013 yılları arasında yapılan atamalar sonrasında TRT adeta FETÖ'nün çiftliğine döndü" ifadesini kullandı.

ABD'ye kaçan Eski Galatasaray ve Milli Takım oyuncusu Hakan Şükür'ün TRT'den aldığı para da iddianamede yer aldı. İddianameye göre bir tanık Şükür'le ilgili şu ifadeyi verdi: "Hakan Şükür TRT'de yıllık 740 bin TL ücret alıyordu. Ben bunu gizlice basına sızdırdım. Bu fahiş ücret aylarca Türkiye gündemini meşgul etmişti. Her iki sızdırmayı da vicdanı sorumluluk ve vatan hizmeti bilinci ile yaptım."

Oda Tv'nin haberine göre Hakan Şükür'ün TRT'den aldığı maaşın tartışıldığı dönemde ilginç bir olay meydana geldi. Bir vatandaş 22 Kasım 2010 akşamı TRT1 kanalında yayınlanan Stadyum programına izleyicilerin elektronik postayla soru sorarak katılabileceklerini duydu. Vatandaş, Hakan Şükür'ün ne kadar maaş aldığını program sunucusu tarafından verilen elektronik posta adresine bir ileti gönderdi. TRT ile mesajlaşan vatandaşa en son şu mesaj atıldı: (yazım hataları aynen bırakılmıştır, küfür gizlenmiştir) "Sanane gerizekali kiskanclik yapma i... seneyede 2 katini verecez rejiden yaziyoruz binlerce mail geliyor nede olsa turk futbolunun krali ve adami hakan var yayinda raitingler super sen bile seyrediyosun ya ayi”