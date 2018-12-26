Halk Arenası'na ve Fox Ana Haber'e ceza

RTÜK Halk TV ve Fox TV için “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak” gerekçeleriyle ceza verdi. Ayrıca Halk TV'ye “eleştiri sınırlarını aşmak”, Fox TV'ye de “tarafsızlık ilkesini esas almamak” gerekçesiyle de ek cezalar verildi. RTÜK'ün cezalarına göre Fox Ana Haber 3 gün hiç yayınlanmayacak. Halk Arenası programı ise 5 kez yayımlanmama cezası verildi.

Yayın durdurma cezalarının yanısıra Fox TV'ye yakalaşık 1 milyon TL, Halk TV'ye de yaklaşık 80 bin TL para cezası verildi.

KARARI OY ÇOKLUĞU İLE ALDILAR

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı kararları değerlendirdi. Taşcı, “Cumhurbaşkanının işaretiyle yargının ardından RTÜK'ün de harekete geçerek yaptırım kararı vermesine ilişkin hızı doğrusu göz yaşartıcı. Anlaşıldı ki, görev sırası RTÜK'e geldi, o da görevini yerine getirdi. Bu kadar hızlı rapor düzenleyip karar alabilen RTÜK'ten aynı hızı bu ülkenin kurucusu Atatürk'e “zurnanın son deliği” denilen televizyon yayınları için de bekliyorum. Aynı hızı, ülkenin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfre varan televizyon programları için beklemek bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın da hakkıdır. Metin Akpınar'ın, barıştan, demokrasiye sahip çıkmanın kıymetinden söz ettiği konuşmanın cezalandırıldığı yerde, ‘oluk oluk kan akıtmaktan', ‘boğazların kesilmesinden' söz edenlerin değerlendirmesi düşünce özgürlüğü sayılıyor sanırım” dedi.