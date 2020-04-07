Halk TV 5 ismi daha transfer etti

Halk TV'nin transfer atağı sürüyor. Özlem Gürses, Şirin Payzın, Levent Gültekin, Murat Sabuncu ve Yeliz Koray da artık Halk TV'de..

Türkiye'nin en çok izlenen üç haber kanalından biri olan Halk TV, kadrosuna beş yeni ismi daha kattı.

www.yerelingundemi.com'un edindiği bilgiye göre, Halk TV 15 Nisan'da yeni yüzlerle izleyicinin karşısına çıkacak. Gazeteci Özlem Gürses, Şirin Payzın, Murat Sabuncu, Levent Gültekin ve Yeliz Koray yeni programlarla izleyicinin karşısına çıkacak.

Halk TV dün de Serhan Asker'i kadrosuna kattığını duyurmuştu.