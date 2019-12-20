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  4. 20 Aralık 2019 13:34

Halk TV'ye FOX'tan sürpriz isim

Kulislerde İngiltere’deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun satın aldığı söylenen Halk TV’de yeniden yapılanma başladı. Genel yayın yönetmenliğine FOX'tan sürpriz isim getirildi.

Halk TV'ye FOX'tan sürpriz isim
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Fox eski Ankara Temsilcisi sevilen gazeteci Sedat Bozkurt Halk TV'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak atandı. 

31 Mart seçimleri sonrasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından 2 Mayıs 2019’da Şaban Sevinç de genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. 1 Nisan sabahı Halk TV’den birçok gazetecinin işten atılması nedeniyle istifa eden Şaban Sevinç’in yerine Serhan Asker Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Asker ise 16 Aralık 2019 tarihinde istifa ederek kanal ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Gerçekgündem

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fox tv , halk tv , Sedat Bozkurt
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