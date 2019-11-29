Hande Fırat rahatsızlandı, program yarıda kesildi

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı program yarıda kesildi.

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü'nde Türkiye gündemini değerlendirmek üzere bu haftaki konuklar Ali Haydar Fırat, Ömer Lütfü Avşar, Ali Rıza Güder, Zafer Şahin, Metin Özkan ve Nebi Miş oldu.

HANDE FIRAT'IN RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI PROGRAM YARIDA KESİLDİ

Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili tartışma sırasında yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada rejiye "Reklama gidelim" dedikten sonra program tekrar devam etmedi. CNN Türk'ten yapılan açıklamada programın Hande Fırat'ın rahatsızlığı nedeniyle bitirildiği söylendi.

"HANDE FIRAT'IN DURUMU İYİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan katılımcılardan Ömer Lütfü Avşar, "CNN Türk, yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şu anda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.