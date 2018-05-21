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  4. 21 Mayıs 2018 23:32

Hayranlarına kötü haber ! Final tarihi belli oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nın final tarihi belli oldu.

Hayranlarına kötü haber ! Final tarihi belli oldu
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Star TV'de 2. sezonuyla ekranlarda olan sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı. Fazilet Hanım ve Kızları 9 Haziran'daki 50. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yeni sezonu göremeden final yapacak olan dizilere bir yenisi daha eklendi. Star'ın Avşar Film imzalı iddialı dizisi Fazilet Hanım ve Kızları için final kararı alındı. Dizinin final bölümü önümüzdeki hafta çekilecek.

Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı, Sevinç Erol gibi isimlerin yer aldığı dizinin final bölümü önümüzdeki hafta çekilecek.

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Fazilet Hanım ve Kızları" 50. bölümüyle 9 Haziran'da ekranlara veda edecek.

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