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  4. 01 Temmuz 2019 19:38

İmamoğlu'na ''Oğlum'' diyen Erkan Tan izne ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hareketleri ve ifadeleri nedeniyle rahatsız olduğu A Haber sunucusu Erkan Tan bir süre ekranlarda olmayacak. Erkan Tan sosyal medya hesabından 2 aylık izne ayrıldığını açıkladı.

İmamoğlu'na ''Oğlum'' diyen Erkan Tan izne ayrıldı
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A Haber'in 'mehter'ci sunucusu Erkan Tan, tam 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu.

A Haber‘de sunucusu Erkan Tan ‘izne’ çıkıyor.

Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…
Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan….”

Tan’la ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da rahatsız olduğunu, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında dile getirmişti.

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