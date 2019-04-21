İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a gönderme

Fox TV'de sabah haberleri sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diyen Erkan Tan'a selam göndererek programında mehter çaldı.

Fox TV'de sabah haberleri sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'na "Oğlum" diyen A Haber sunucu Erkan Tan'a selam göndererek programında mehter çaldı.

17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, geçen hafta Atatürk'ün kabrini ziyaret ettiğinde Anıtkabir defterini İBB Başkanı sıfatıyla imzalaması çok konuşulmuştu. A Haber'de sabah haberlerini sunan Erkan Tan Ekrem İmamoğlu için "Oğlum" ifadesini kullanıp "Ver mehteri" demişti.

"MEHTER VERELİM DEDİM"

İsmail Küçükkaya, Çalar Saat'te haber kapanışı yaparken "Mehter verelim dedim. Erkan Tan'ı sevgiyle analım buradan. Bütün müzikler bizim, tarih bizim, coğrafya bizim. Osmanlı bizim. Cumhuriyet bizim. Ver mehteri" sözleriyle Erkan Tan'a selam gönderdi.