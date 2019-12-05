İsmail Küçükkaya’nın Tevfik Göksu’ya soramadığı soru

İsmail Küçükkaya, konuğu Tevfik Göksu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında konuştu.

Yazar Cafer Özilhan kendisine ait sosyal medya hesabından Küçükkaya’ya tepki göstererek FOX TV de @KucukkayaIsmail sabah Tevfik Göksu’yu konuk etti programa uzun uzun İBB yi konuştu, @ekrem_imamoglu ‘nu elestirmesine çanak tuttu. Ama bu tabloyu sormadı soramadı. Özgür gazetecilik böyle yapılıyor artık. Sorulması gerekeni soramama özgürlüğü!!!” ifadelerini kullandı.