İsraf sergisinde A Haber'e sert tepki

Yenikapı'daki 'israf sergisi', ikinci gününde de devam ediyor. Alana araç girişleri de hala sürüyor.

Getirilen siyah cam filmli, siyah renkli araçlar arasında Audi de yer alıyor. Ayrıca bunlar arasında Volkswagen ve Renault marka araçların lüks modelleri de var.

YURTTAŞLAR YANDAŞ A HABER’İ ALANDAN KOVDU

Yenikapı’daki ‘israf sergisi’nin ikinci gününde yurttaşların alana ziyareti sürerken hükümete yakınlığıyla bilinen haber kanalları da alana girmeye çalıştı. A Haber kameramanı ve muhabirinin haber yapma girişimi, yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. A Haber muhabiri ve kameramanı, yurttaşların tepkisi üzerine alandan ayrılmak zorunda kaldı.