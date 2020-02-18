İşte CNN Türk boykotunu kıran üst düzey CHP'li

CHP MYK’nın 2 Şubat’ta aldığı ‘’CNN Türk’e çıkmıyoruz, demeç vermiyoruz ve izlemiyoruz” kararı bugün ‘’üst düzey bir CHP’li kurmay” tarafından delindi.

Saat 13.09’da yayına bağlanan ve Deniz Bayramoğlu’nun sorularını yanıtlayan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti’de yaşanan istifalara ilişkin CHP’nin tavrını anlattı.

Gazeteci Dicle Canova, “CHP’nin üst düzey teklisi bir kurmayıyla konuştum. Üst düzey kurmay, ‘Bunlar İYİ Parti’nin iç işleri’ yorumunu yaptı” dedi.

CHP’nin üst düzey kurmayının farklı sorularını da yanıtladığını belirten Canova, ismini vermediği kurmayan, Muharrem İnce’nin adaylığında, CHP İl Kongrelerine dek birçok soruya verdiği cevapları da ekranda aktardı.

Böylece, CNN Türk boykotu, ilk kez CHP’li üst düzey kurmay tarafından delinmiş oldu. Şimdi CHP MYK’nın, daha önce yayınlara katıldığı için hakkında ihraç istemiyle disipline yollanan Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek’e yönelik tavrın anısını gösterip göstermeyeceği merak ediliyor.

Öte yandan, CNN Türk’e konuşan ve boykotu delen CHP’li yöneticinin bu tavrının ardından, yayına katıldığı için disipline sevk edilen üyelerin hukuki durumunun ne olacağı da merak ediliyor.