İşte Fatih Portakal'ın Erdoğan'a yanıtı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal için “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni.” ifadelerini kullanmıştı.

Herkes dün akşam Portakal'ın ne diyeceğini merak ediyordu. Portakal canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Şunu merak edebilirsiniz; acaba ne diyecek Fatih? Veya acaba kendisiyle ilgili söyleneceklere cevap vermeyi düşünüyor mu? Hayır kesinlikle. Eğer öyle bir şey duymak için ekran başına oturduysanız; ne bugün duyarsınız ne de yarın duyacaksınız.

Sadece ve sadece biz burada Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları anlatan ve yetkililerin önlem alabilmesi için harekete geçmelerini sağlayabilecek haberleri paylaşıyoruz sizinle. Gerçek haberleri paylaşıyoruz. Çünkü gerçekten büyük sorunlarımız var.

İçeride büyük sorunlarımız var. Hemen sınırın dibinde sorunlarımız var. Bütünlük oluşturmak, sağ duyu ile yaklaşmak, milli birlikten bahsetmek gereken bu günlerde biz Türkiye'nin hem içindeki hem ekonomindeki sıkıntıları sizinle paylaşmak istiyoruz."



