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  4. 28 Ocak 2018 17:18

Kanal D'nin dizisi erken final yapıyor

Kanal D'nin ''Kızlarım İçin'' adlı dizisi, ekranlara veda etme kararı aldı.

Kanal D'nin dizisi erken final yapıyor
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Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Kanal D'de Kasım ayında yayınlanmaya başlayan Kızlarım İçin dizisi de reytinglere yenildi.

10 BÖLÜM DAYANABİLDİ

Yapımcılığını Süreç Film'in, yönetmenliğini Mesude Erarslan Tekin'in üstlendiği; başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Eroğlu, Naz Ar, Serdar Özer, Anıl Tetik, Cansu Fırıncı, Hakan Yufkacıgil, Numan Çakır ve Ülkü Duru'nun paylaştığı yapım, düşük reytingleri nedeniyle 10. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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