Kanal D'nin tepki çeken dizisi final yapıyor

Kanal D Televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde geçen “Bunun sütü bozuk. Annesi şoförün yeğeniydi çok güzeldi. Tam bir Çerkes kızı” ifadelerine CHP Milletvekili Ali Öztunç sert tepki göstermiş; Öztunç, kanal yöneticilerini ve dizinin yapımcı ve senaristini kullanılan çirkin dil nedeniyle özür dilemeye davet etmişti.

Aynı zamanda eski bir RTÜK üyesi olan CHP’li Ali Öztunç, “Çerkes nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kahramanmaraş’ın milletvekili olarak bu dizide kullanılan ayrımcı dilden ve yakışıksız üsluptan ben de son derece rahatsız oldum” açıklaması yapmış;

“Çerkes örfünde birisi haksızlığa uğrarsa onun hakkı kendine bırakılmadan başkaları tarafında savunulmalı” ifadelerini kullanan Öztunç, sorumluları özür dilemeye çağırarak bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması için gerekli hassasiyetin gösterileceğinin taahhüt edilmesini istemişti.

Dizi veda ediyor

Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile finalyapacak.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin paylaştığı Bir Umut Yeter dizisinin 3 haftadır reytinglerde çok düşük sırada yer aldığı; durum böyle olunca kanalın final kararı aldığı iddia edildi.