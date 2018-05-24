Karamollaoğlu, Erdoğan’ı reytinglerde geçti

Dün akşam FOX TV’de canlı yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu reyting sonuçlarına göre, ilk 100 program listesinde TRT’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuk ettiği Cumhurbaşkanı Özel yayınını geçti.

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam ekranların karşısındaydı. İki liderin izlenme oranları en çok merak edilen konu oldu.

Reytinglere göre Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programı geride bıraktığı görüldü.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun FOX TV’de katıldığı Liderler FOX’ta programı Total’de yedinci, AB grubunda dördüncü sırada yer aldı. Erdoğan’ın TRT’de Pelin Çift ve Fatih Er’in sorularını yanıtladığı Cumhurbaşkanı Özel programı ise Total’de sekizinci, AB grubunda beşinci yer aldı.