Kayıp kocasını kocasının erkek sevgilisiyle arıyor

Aydın'da 2 yıldır kendisinden haber alınamayan temizlik işçisi Murat Tekin'in eşi, Müge Anlı'nın programında kocasını, kocasının erkek sevgilisiyle birlikte arıyor.

Aydın'da 22 Ağustos'ta itibaren temizlik işçisi Murat Tekin'den haber alınamıyor. Karısı Sakine Tekin, kocasını bulmak amacıyla erkek arkadaşıyla birlikte Müge Anlı'ya başvurdu.



2 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Aydın'da 47 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos'ta esrarengiz bir şekilde kayboldu. 2 aydır hiçbir izine rastlanılamayan temizlik işçisi adamın başına kötü bir gelmesinden endişe eden ailesi Müge Anlı'ya başvurdu.



KOCASININ ERKEK ARKADAŞI DA PROGRAMDA



Eşi Sakine Tekin ve yaklaşık iki yıldır Murat Tekin ile birlikte olduklarını söyleyen erkek arkadaşı Engin Elekçi, Murat Tekin'i Müge Anlı'da birlikte arıyorlar.