Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !

Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Nur Viral'ın sunduğu Hayatta Her Şey Var programına canlı yayınlanan izleyeceğini itirafı herkesi şaşkına uğrattı. Nur Viral "Ben hayatımda böyle bir şey duymadım" derken genç kadın kaynanası ve kayın babası hakkında öyle bir şey ifşa etti ki ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına uğrattı.

Nur Viral programına katılan genç kadın canlı yayınca kaynanası ve kayın babası hakkında "Benim kaynanam ve kayın babam birbirinden habersiz birbirini aldatıyorlar. Ben bunu şöyle biliyorum. Benim görümcem kendinden 25 yaş büyük evli bir adam ile sevgiliydi ve ben bunu yakaladım. Ona dedim ki bu yanlış evli insanlardan uzak durmalısın başına çok büyük iş açarsın. Görümcem aldırmadı.

Sonra ablasına söyledim meğer ayarlayan ablasıymış. Ablası sen karışmazsın onun hayatı dedi. Ben korktuğum için bunu annesine gittim söyledim. Kaynanam da bunu oğluma söylemeyeceksin bu olayı kapatacaksın dedi. Ben tamam dedim kapattım. Nışanlım bunu kendi yakaladı daha sonradan. Kaynanamlar benim söylediği düşündü ve benimle bir daha asla konuşmadılar. Bir araya geldiğimizde merhaba merhaba bu kadar.



'KAYIN BABAM PEK ÇOK KADINLA BİRLİKTE'

Kayın babam benim telefonumdan sosyal medyasına acilen girmek istedi. Gmail'den mail gelmiş girebilir miyim dedi bende girebilirsin baba dedim. Telefonu verdim ama sosyal medyasını telefonda açık unutmuş. Çıkış yapmamış. Eve geldiğimde bir sürü mesaj seni bekliyorum... para yatırdın mı? gibisinden. Bende diyorum ki kim yazıyor bu mesajları bana. Birde bir girdim başka şehirden kadınlar para göndermeler. Kayın babam çok yüklü miktarda maaş alıyor ve maaşını yüklü miktarını yatırmış bu kadınlara. Sadece bir kadınla değil bir sürü kadınla. Mersin'den, Antalya'dan Adana'dan... İzine diye buraya gelmeyip oralara gidiyormuş...

'KAYNANAMI ÖPÜŞÜRKEN YAKALADIM'

Kaynanam perde almaya gidiyordu bende o sırada çarşıdayım. Bende dedim ki ben evdeyim anne sen geç dedim. Sen geç derken arabada başka bir adamla öpüşürken gördüm önümde. Perdeciye girdiğimde kiminle geldiğini sordum tek geldim dedi. Bir kaç gün sonra perdeci den perde almaya giderken perdeciye kimle geldi dedim kayın babanla gelmiş dedi. Arabayla geldi aldı gitti dedi bende hiç bir şey demeden çıktım perdeciden. Daha sonra kaynanamın telefonu evde şarjdayken gizlice baktım. Seni bekliyorum hayatım, mesaj atma dediğimde atma gelinimin yanındayım gibi mesajlar... 20 gün sonra düğünüm var ben bu yükle duramıyorum. Ailem ile paylaşmadım bu durumu. Ben nişanlıma anlatamıyorum çok anneci.

'NİŞANLIM DUYSA CİNAYET ÇIKAR'

Bu olayları son bir ayda öğrendim ve tamamen evim tutuldu eşyalarım alındı ama kimin parasıyla alında kaynanam perdeleri kimin parasıyla aldı. Düğün kıyafetlerini görümcem başka birinin parasıyla almış. Nişanlım duysa cinayet çıkar" açıklamalarını yaptı. Bu açıklamalardan sonra ilişki terapisti İnci Yeşilyurt "Kızımızın rahatlığı şuan evlenmediği için daha dışarıdan bakıyor. Evlendiği zamanda sadece kocasıyla değil onun anne babasıyla da aile olacak. O ailenini gelini olacaksın o soyadı taşıyacaksın. Onların yaşadığı ahlaksızlık sana da gelecek.

Kocamı alayım kenara çekileyim olmayacak ki bu. Sen bu şekilde bu düzen içinde ahlaksızlıkta rahat edebileceksen evlen uzak duramazsın. Senin onaylamadığın hata bulduğun yanlış bulduğun her şeyi yapan bir aileyi iç rahatlığıyla kabul edecek onlara uyum sağlayabilecek isen evlen. Ama ben savaşırım direnirim kocamı uzak tutarım diyorsan hayale giriyorsun böyle bir dünya yok" açıklamasını yaptı.