  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 27 Mayıs 2020 21:52

Kesin tarihi açıkladı! Buket Aydın ekranlara dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde, Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın, resmi sosyal medya hesabından ekranlara döneceği tarihi açıkladı.

Kesin tarihi açıkladı! Buket Aydın ekranlara dönüyor!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Buket Aydın, 9 Mayıs'ta Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti. Aydın, o günden bu yana sessizliği bozdu ve ne zaman ekranlara döneceğini açıkladı.

"EYLÜL AYI GİBİ YENİDEN BULUŞACAĞIZ"
Aydın paylaşımında "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kanal d , istifa , ekran , buket aydın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM