''Kim Milyoner Olmak İster''de tepki çeken yarışmacı !

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu bir yarışmacının ailesi ile görüşmediğini, kan bağı dışında bir bağı bulunmadığını söylemesi üzerine şaşırdı. Yakışıklı oyuncu yarışmacıya verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu‘nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına bir avukat yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının ailesine “benim rızamı almadınız davası” açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yaratttı.

Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten yarışmacı sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.

Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.

İmirzalıoğlu duydukları karşısında şaşırırken yarışmacı ile arasında şu diyaloglar geçti:

Kenan İmirzalıoğlu: "Annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız"

Yarışmacı: "Onlar bizim kıymetimizi unutmasınlar"

Kenan İmirzalıoğlu: "Onlar bizi bugünlere getirmişler. Hepsine çok teşekkür ederim. En azından kendi adıma..."

Yarışmacı: "Ben muhalefet şerhi koyuyorum"