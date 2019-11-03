Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru !

Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yayınlandı. Yarışmada izleyiciler merak uyandıran 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır' sorusunun cevabını arıyor. İşte 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır' sorusunun doğru cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta yine gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta sorulan 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır' sorusunun cevabı herkes tarafından merak ediliyor.

İşte 2 kasım cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Hangi müzik grubunun solistinin lakabı 'Kertenkele Kral'dır' sorusunun cevabı...

Hangi müzik grubunun solistinin lakabı ''Kertenkele Kral''dır?

Pink Floyd

Queen

Metallica

The Doors solistinin lakabı Kertenkele Kral'dır.